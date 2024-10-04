Дмитро Гордон показав себе 20 років тому та як гостював у зіркового кума

Український журналіст та інтерв'юер Дмитро Гордон поділився архівним кадром з відомим письменником.

Так, у фотоблогу шоумен опублікував фото 20-річної давнини й поділився спогадами. На зображенні 37-річний Дмитро постає поряд з драматургом Павлом Загребельним у нього в гостях. За словами Гордона, Павло Архипович був його кумом. Вочевидь, знаменитості позують поблизу будинку письменника, якого не стало у лютому 2009 року.

На пам'ятному знімку журналіст і письменник постають у сорочці, штанях вільного крою і краватках. У той час Павло Загребельний тримає у руках квіти, а інтерв'юер – сонцезахисні окуляри.

Дмитро Гордон і Павло Загребельний / Фото: gordondmytro

"2004 рік. В гостях у видатного українського письменника, мого кума Павла Архиповича Загребельного", - підписав знімок Дмитро.

У коментарях під публікацією прихильники обговорили творчість Павла Загребельного та оцінили його внесок в українську культуру: "Неймовірна особистість".

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон вперше за тривалий час показався з дружиною-красунею та похизувався, як вони проводять осінні теплі дні.

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