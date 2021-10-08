Дмитро Гордон показав свого дідуся, якого повісили фашисти

Журналіст показав рідну людину.

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон поділився з підписниками свого Instagram дуже особистим.

У фотоблогу він запостив архівний чорно-білий знімок свого дідуся Давида. Гордон розповів, чим його дідусь займався, а також про його трагічну долю.

"Мій дідусь Давид, заступник голови Київського міськвиконкому, тобто, заступник мера Києва. Повішений фашистами у вересні 1941 року в Києві. Могили немає", - розповів ведучий.

Дідусь Дмитра Гордона Давид / instagram.com/gordondmytro

Шанувальники, своєю чергою, зазначили, що у Гордона був дуже гарний дідусь, а також висловили йому світлу пам'ять та повагу. Окрім того фани попросили Дмитра якось записати відео, у якому б він розповів про своє родове дерево і про те, хто чим з родичів займався.

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