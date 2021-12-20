Дмитро Гордон показав, як із Володимиром Зеленським смажив шашлики

Вони зібралися компанією, аби відпочити.

Ведучий та журналіст Дмитро Гордон поділився архівною світлиною.

Зірка показав, як влітку смажив шашлики з президентом України Володимиром Зеленським. Так, вони зібралися компанією, аби відпочити на природі. До слова, на знімку також були зображені: дружина Гордона Олеся Бацман та журналіст Савік Шустер.

Дмитро Гордон смажить шашлики з Зеленським / instagram.com/gordondmytro

"Спогади про літо. Із друзями на шашликах. Засмажили Соловйова та з'їли. М'ясо виявилося старе, жорстке та несмачне - через це ближче до зими пересварилися", - підписав фото Дмитро.

Володимир Зеленський і Дмитро Гордон / instagram.com/gordondmytro

Ймовірно, Гордон натякнув на сварку з Володимиром Зеленським. До слова, на початку листопада журналіст заявив, що, "навіть якщо рейтинг Володимира Зеленського на момент закінчення його каденції буде 90%, він все одно має піти".

Політик свою чергою відреагував на слова Гордона так: "Навіть якщо я не піду на другий термін, вони так бояться, Гордон аж зі штанів викидається".

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