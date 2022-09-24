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Дмитро Гордон показав, як у Казахстані росіянам відмовляють в оренді квартири

Дмитро Гордон показав, як у Казахстані росіянам відмовляють в оренді квартири

Дата публікації
Перегляди
14к
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Дмитро Гордон показав, як у Казахстані росіянам відмовляють в оренді квартири

Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/gordondmytro

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон поділився з шанувальниками новим відео, в якому росіян ставлять на місце.

Цього разу Дмитро Гордон у своєму Instagram розмістив відео, зняте одним з казахстанських радіоведучих.

Чоловік вирішив перевірити, чи правда те, що росіянам у Казахстані відмовляють в оренді житла. Ведучий зателефонував одній з жінок, яка здає квартиру в центрі Алмати, вартістю 833 долари. Це приблизно на 240 доларів вище за середню зарплатню в Алмати.

Під час розмови потенційний орендатор запитує, чи здається житло громадянам Росії, на що жінка спочатку відповідає, що якщо треба реєстрацію робити, то вона цим не буде займатися.

Ведучий відповідає, що нічого не треба робити, а просто він хоче зняти квартиру. Своєю чергою жінка запитує: "Чий Крим?", і коли чоловік відповідає "російський", орендодавець каже: "Ну, тоді я не здам, вибачте".

"Як Казахстан зустрічає росіян. Дякую, браття!" – підписав відео Гордон.

Нагадаємо, що раніше Казахстан, Узбекистан та Киргизстан заборонили своїм громадянам воювати в Україні. Більше того, за участь у війні проти України там передбачено кримінальну відповідальність - від 5 до 10 років ув'язнення, можлива також конфіскація майна.

Також Казахстан не надаватиме прихисток росіянам, які рятуються від мобілізації.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
14к
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