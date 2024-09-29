Дмитро Гордон показався в обіймах дружини-красуні і наробив з нею атмосферних фото

Знаменитість потішив сімейним контентом.
Український журналіст та інтерв'юер Дмитро Гордон вперше за тривалий час показався з дружиною, журналісткою Олесею Бацман.
Парочка наробила атмосферний осінніх кадрів. На фото Дмитро Гордон зображений у синьому костюмі, блакитній сорочці та туфлях. Тим часом дружина-красуня інтерв'юера постала перед камерою в ніжній довгій сукні. Образ Олеся Бацман доповнила яскравим макіяжем із червоною помадою та зробила зачіску з кучерями.
Як поділився Дмитро Гордон, вони з дружиною на фото ловили останні теплі сонячні промені та проводжали вересень.
"Кінець вересня", - коротко підписав світлини знаменитість.
Підписники Дмитра Гордона не минули увагою його рідкісні кадри з дружиною. Користувачі просто засипали подружжя компліментами та зазначили, що вони – чудова пара: "Які ви чудові", "гарна сімейна пара", "маєте дуже гарний вигляд".
Нагадаємо, нещодавно боксер Олександр Усик тішив рідкісним контентом з дружиною. Спортсмен привітав кохану з 15-ю річницею шлюбу та показав їхні спільні фото.
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