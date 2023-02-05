Дмитро Гордон поскаржився на фінансову скруту: "Довелося продати одне авто"

Знаменитість розповів, як змінився його фінансовий стан через війну.

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон розповів про фінансову скруту в його родині.

Зокрема, до початку повномасштабної війни знаменитість заробляв завдяки нерухомості, куди й вкладав всі свої кошти. При собі журналіст мав не надто великі суми.

З початком війни його бізнес значно похитнувся. Нерухомість припинили орендувати, а ті кошти, що таки вдається заробити, Гордон витрачає на покриття комунальних платежів.

Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/dmytrogordon

"Війна почалася. У мене в кишені 20 тисяч доларів. Нерухомість не працює, не здається практично вся. А що здається, то йде на оплату комунальних платежів величезних. І все, ми припливли", - розповів журналіст під час прямого ефіру з дружиною, журналісткою Олесею Бацман.

Дмитро також розповів, щоб покрити свої фінансові розходи, йому довелося продати одне елітне авто, а зараз він продає інше.

"Тому довелося продати одне авто, мій "майбах" знаменитий. Зараз інше авто, мій "мерседес" я продаю також. Тому що так, не вистачає", - додав Дмитро.

Гордон також зазначив, що значну частину коштів він віддає на благодійність, зокрема – на потреби українських захисників. Щоправда, Дмитро віддає перевагу про це не афішувати.

Нагадаємо, що влітку минулого року Дмитро Гордон розповідав, що його фінансовий стан помітно похитнувся. Єдине, що приносить журналістку заробіток, так це YouTube.

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