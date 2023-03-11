Дмитро Гордон пояснив, чому продовжує вести YouTube-проєкт російською і просить українськомовних гостей перейти на російську

Ведучий та журналіст Дмитро Гордон розповів, чому після початку повномасштабного вторгнення рф до України продовжив вести свій YouTube-проєкт російською мовою.

У програмі "Слава+" Гордон поділився, що у нього є правило – якщо він спілкується з людьми, які говорять виключно українською, він "залюбки переходить на українську мову".

А от стосовно своїх програм на YouTube-каналі, в яких спілкується російською, журналіст пояснив, що переслідує певну мету:

"Чому в YouTube я спілкуюся російською і чому прошу інколи своїх українськомовних гостей теж спілкуватися російською мовою, тому що територія YouTube, здебільшого, російська. І ще мені дуже важливо достукатись до російськомовної аудиторії, яка живе і в росії також", - прокоментував Гордон.

Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/gordondmytro

Журналіст вірить, що він зможе достукатися до росіян, які вміють думати. За словами Гордона, перш за все він націлений на москвичів, бо "всі революції робляться в столицях":

"Вода каміння точить. Я не вірю в те, що це можна зробити для переважної більшості росіян, але я вірю в те, що це можна зробити з москвичами, з пітерцями. Тому що головне не російська аудиторія у повному сенсі слова. Мене не турбує Чита або Челябінськ. Мене турбує Москва передусім. Тому що всі революції робляться в столицях. І якщо буде критична маса людей в Москві, які поставлять собі нарешті запитання що відбувається, і що буде з ними далі і що буде зі світом... Ну, шанс є", - впевнений Гордон.

Дмитро Гордон і Слава Дьомін

Журналіст також рахує, що ті образливі пости, які він розміщує в Instagram про росіян, також вплинуть на тих з них, хто вміє думати:

"Я хочу щоб ті, на кого я розраховую, бачили цю тупість, це зубожіння, цю глибину "руського міра". Це елемент того, що я хочу донести до російської аудиторії, яка думає. А така, я певен, є", - додав Гордон.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон розповів, скільки грошей витрачає, аби утримувати свою велику сім'ю, яка наразі перебуває за кордоном. Журналіст зізнався, що йому довелося продавати свої придбані до повномасштабної війни машини.

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