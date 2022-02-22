Дмитро Гордон про визнання Путіним "ЛНР" і "ДНР": "Вони кінчені, це початок їхнього кінця"

Дмитро Гордон про визнання Путіним "ЛНР" і "ДНР": "Вони кінчені, це початок їхнього кінця"

Журналіст записав емоційне відео щодо ситуації на Донбасі.

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон записав емоційне відео після визнання президентом Росії Путіним самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У своєму зверненні Гордон наголосив, що своїм вчинком "Путін і його злочинна банда перейшли останню межу". Ведучий додав, що весь світ спостерігав за тим, наважиться Путін на це чи ні івін наважився:

"Я уважно сьогодні дивився показане сьогодні по російському ТБ засідання ради безпеки Росії. І коли я бачив, що Путін просив від кожного висловити свою точку зору, я згадував, як Михайло Горбачов розповідав мені, як вперше побачив протоколи засідань політбюро ЦК КПСС при Сталіні. Коли в 37-39 році мільйони людей винищили через інакодумство у Радянському Союзі. Сталін списки найбільш відомих людей виносив на політбюро і кожного просив розписатися і кожен член політбюро ставив свій підпис. Таким чином Сталін пов'язував всіх кров'ю. Так само і Путін яку злочинній банді вирішив пов'язати всіх рішенням: це не я, це народ. Це ось, рада безпеки", - сказав у відео Гордон.

Він додав, що Путін пішов проти усього цивілізованого світу і "кинув рукавичку цивілізованому світу", яку отримає назад.

Також журналіст звернувся до звичайних хлопців з Донецької та Луганської областей:

"Яких зараз відловлюють для того, щоб забрати до військкоматів, кинути як м'ясо проти регулярних частин української армії. Ховайтеся! Не йдіть на цю авантюру! Путін хоче, щоб першими гинули ви, а потім вже російські громадяни, які прийдуть на нашу землю з Росії. Ховайтеся, йдіть!"- сказав Гордон.

Прокоментував журналіст й дивний "екскурс" Путіна по історії, де він заявив, що "сучасну Україну було створено комуністичною Росією, і державу можна називати Україною імені Леніна":

"Ці дідусі, які згадують ностальгічно Радянський Союз хочуть відновити його лише тому, що до 91 року у них х*р стояв, а зараз вони про це вже забули. Сьогодні у них стоїть на війну, на кров, на завоювання України", - зазначив Гордон.

Наприкінці промови він наголосив, що ми ніколи не здамося і будемо захищати свою землю:

"Нас не налякає ані Путін, ані ті, хто підписує його злочинні накази, ані ті, хто прийде їх виконувати. Україна стоятиме до останнього! А весь світ я прошу – допоможіть нам. Нам ця допомога зараз необхідна!" – сказав Гордон.

Промову журналіста підтримало чимало юзерів. Серед них була й співачка Оля Полякова, яка у коментарях під постом написала: "Дмитре, що робити?". На це Гордон відповів: "Не панікувати та захищати Батьківщину".

Дмитро Гордон / instagram.com/gordondmytro

Також у фотоблогу Гордон написав: "Вони кончені. Це початок їхнього кінця. Близького".

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

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