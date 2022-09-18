Дмитро Гордон різко висміяв російську пропагандистку Маргариту Симоньян: "Фахівець по задній"

На своїй сторінці в Instagram Дмитро Гордон продовжує відкривати людям очі на дурні заяви російських пропагандистів. Так, український журналіст поділився фрагментом з виступу путіністки Маргарити Симоньян, який приголомшив Мережу своєю абсурдністю.

"Якщо ми дамо задню, задню не дасть ніхто окрім нас. Якщо ми не дамо задню, то вони можуть дати задню, але, якщо ми дамо, вони точно її не дадуть", - сказала під час одного з ефірів росіянка.

Гордон висміяв слова путіністки у влучному та різкому підписі до відео.

"Фахівець по задній. Мені одному хочеться сісти їй на обличчя?", - написав журналіст.

Крім того, Гордон, як завжди, у своєму стилі відповів на коментарі своїх прихильників. Під відео запитали, що курила Симоньян, на що Дмитро відповів: "Прикурювала, у Путіна".

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон показав наслідки російської пропаганди на інтерв'ю акторки Поліни Агурєєвої, яка заявила, українські війська зґвалтували 12-річну дівчинку.

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