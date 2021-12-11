Дмитро Гордон розповів, де працюють його троє синів та донька і скільки вони заробляють

Дмитро Гордон розповів, де працюють його троє синів та донька і скільки вони заробляють

Також знаменитість відповів, чи став вже дідусем.

Ведучий та журналіст Дмитро Гордон – багатодітний батько.

За офіційними даними, у нього семеро дітей – троє синів і четверо доньок. Втім, за його словами, це може бути і не точна кількість нащадків. Про це він розповів у програмі "Зірковий шлях".

"Може й більше, хто ж знає. Я на ці теми намагаюся не говорити, тому що не всі діти хочуть, щоб про них говорили, а я поважаю їх та їхніх мам", – пояснив він.

Діти Дмитра Гордона / instagram.com/alesiabatsman

Втім, знаменитість все ж розповів, чим займаються його старші діти. Так, журналіст поділився, що син Ростислав працює у YouTube та отримує достойну зарплату – від декількох тисяч доларів і більше.

Ростислав Гордон / instagram.com/rostyslavgordon

Ще один син Дмитро працює композитором у Голлівуді.

"Він закінчив найкращий університет світу, який випускає композиторів – Берклі. Він працює з Барброю Стрейзанд, Волтером Афанасьєвим. Серйозний хлопець! Він фільми робить, отримує міжнародні призи", – похизувався ведучий.

Дмитро Гордон з сином Дмитром / instagram.com/gordondmytro

Разом із ним у Лос-Анджелесі живе брат Лев.

"Працює, вже декілька тисяч доларів заробляє", – зазначив Дмитро.

Дмитро Гордон з сином Левом / instagram.com/gordondmytro

А от донька Ліза живе в Києві та працює на велику американську компанію.

Дмитро Гордон з донькою Лізою / instagram.com/gordondmytro

Також Гордон зізнався, що поки що не став дідусем.

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