Дмитро Гордон розповів про погрози з боку Росії та замахи на його життя

Також шоумен прокоментував вплив війни на стосунки з дружиною.

Відомий український інтерв'юер Дмитро Гордон розповів, які погрози йому надходили з боку росіян та як війна вплинула на його стосунки з дружиною, журналісткою Олесею Бацман.

Шоумен у коментарі ТСН.ua розповів, що наразі за ним стежить низка державних органів країни-терористки і визнає його "терористом", "екстремістом" та "іноагентом".

"Я найбільш розшукувана Росією людина. Я є в реєстрі терористів та екстремістів, мене визнано іноагентом, проти мене відкрито чотири карні справи, мене засуджено умовно Басманним судом Москви та двічі оголошено в розшук", - поділився інтерв'юер.

Дмитро Гордон / Фото: УНІАН

Ба більше, за словами Дмитра, незадовго до початку війни супротивник публічно розголошував його дані. Зокрема, диверсійно-розвідувальна група розсекретила місце проживання шоумена.

"Погрози надходять. Вони почали надходити ще за пів місяця до початку великої війни. ДРГ, які їздили Києвом з моїми фото та дійсними домашніми адресами", - додав знаменитість.

Тому з міркувань безпеки Гордон намагається уникати особистих тем, але все ж лаконічно зазначив, що їхні стосунки з Олесею Бацман війна "зробила міцнішими".

Нагадаємо, нещодавно під час ракетного обстрілу Києва 7 січня Дмитро Гордон розповів, як опинився в епіцентрі вибухів.

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