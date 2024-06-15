Дмитро Гордон розповів про скандальну фотосесію з оголеним Мозговим і чому вважає себе винним

Журналіст та ведучий Дмитро Гордон приголомшив, як 1997 року відбувся оголений фотосет для співака Миколи Мозгового.

Як зізнався знаменитість в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці", свого часу все почалося зі звичайної вечері та спонтанної домовленості про інтерв'ю в лазні. Зрештою, Микола Мозговий погодився й попозував з двома оголеними журналістками для обкладинки.

"З Миколою Петровичем ми товаришували. А ще більше з ним дружили мої близькі друзі – Микола Миколайович Гребіник, ексдиректор "Київконцерту" та дружина Валентина Володимирівна Григоренко. Ці люди ввели мене в світ шоубізнесу й завдяки їм я заробив свої перші великі гроші. На дачі у Гребіника ми зібралися на вечерю й взяти інтерв'ю. Микола Петрович Мозговий з дружиною, Микола Миколайович, Валентина Володимирівна, я, Лада Лузіна, Лєна Крутогрудова й фотокореспондент Фелікс. План був такий: Микола Петрович дає інтерв'ю Ладі й Лєні. Ми сіли, поїли, випили, дівчата зробили інтерв'ю. Валентина Володимирівна тоді сказала: "Колічко, приїзди до нас в лазню". І тоді виникла ідея зробити інтерв'ю в лазні. Все, роздягнулися дівчата й Микола Петрович. Фелікс сфотографував", - розповів Дмитро.

Перша шпальта газети з Миколою Мозговим

Втім, журналіст зазначає, що інтерв'ю у результаті вийшло дуже гострим і зрештою, разом зі скандальним фото принесло Миколі Мозговому не дуже гарні плоди. Зокрема, були непорозуміння з владою та траплялися напади невідомих з погрозами. Внаслідок цього Гордон вважає себе дещо причетним до цього.

"Інтерв'ю вийшло різким, він наїхав на багатьох колег з шоубізнесу. Він був сучасною людиною. Звичайно, погодився (на провокаційне фото – прим. ред.). Потім хтось підсунув його Людмилі Кучмі, а вона патронувала музичний фестиваль Миколи Петровича в Ялті. Вона сказала, що більше не буде підтримувати. Все почало руйнуватися у нього. І бандити наїжджали на нього й те, і інше. Я його не кидав і був весь час поруч. Він дуже багато втратив. Тому я вважаю себе безневинним, але винним", - приголомшив шоумен.

Зазначимо, Миколи Мозгового не стало влітку 2010 року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне інтерв'ю за цим посиланням: ГОРДОН: звідки він знає про закінчення війни в 2024 році, про похід до ТЦК та де його троє синів

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон розсекретив, як у 23 роки став мільйонером і де ховав гроші.

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