Дмитро Гордон розповів, скільки грошей витрачає на життя родини за кордоном: "Я продаю свої автомобілі"

Ведучий та журналіст Дмитро Гордон відверто розповів, скільки грошей витрачає на утримання своєї родини, яка зараз перебуває за кордоном.

В інтерв'ю "Слава+" Гордон поділився, що нині заробіток йому приносять лише його YouTube канали і цих грошей не завжди вистачає. Аби забезпечити життя своїм близьким, журналіст почав продавати свої машини, придбані до початку повномасштабного вторгнення. Як поділився Гордон, на одну людину йде значно більше, ніж тисяча доларів:

"У мене родина. Складається з моїх та батьків Олесі, з дідусем Олесі, з дітьми, з людьми, які поруч з нами. Це 12-13 людей. Скільки треба людям, щоб жити за кордоном? Треба дітям навчатися… Грошей треба не мало. А якщо хтось з літніх людей хворіє за кордоном, як ви думаєте… Ні, це все більше і значно більше. Тому я і продаю автомобілі свої, тому що грошей не вистачає. Але. Я не хочу жалітися, тому що багатьом людям не вистачає набагато більше ніж мені", - сказав журналіст.

Дмитро Гордон з родиною / Фото: instagram.com/alesiabatsman

На запитання, скільки грошей Гордону треба було до початку повномасштабної війни, аби почуватися комфортно, ведучий зазначив, що ця сума складала більше 15 тисяч доларів:

"Якщо йдеш на день народження, ти можеш подарувати подарунок менше ніж на одну тисячу доларів? Не можеш. Ну, це було до війни. Іноді гроші дарував. Іноді речі якісь гарні, шарф чи сумочку… Які п'ять тисяч доларів? Набагато більше. На мені родина. Мені не вистачить 1 тисячі доларів на себе навіть зараз. А будинок? Податки, люди, які працюють зі мною. Понад 15 тисяч доларів", - сказав Гордон.

Дмитро Гордон з дружиною / Фото: instagram.com/gordondmytro

Зазначимо, попри те, що Дмитро Гордон сам утримує всю свою велику родину, він також активно підтримує наших захисників. Не так давно журналіст розсекретив, що за рік повномасштабної війни придбав для військових.

Читайте також: