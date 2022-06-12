Дмитро Гордон розповів, як під час війни заробляє гроші та куди вивіз свою родину

Дмитро Гордон розповів, як під час війни заробляє гроші та куди вивіз свою родину

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон розповів, як під час війни змінився його заробіток.

Загалом, якщо раніше Дмитро Гордон мав різні напрямки бізнесу, які приносили йому гроші, то нині ж вони не працюють.

Гордон говорить, що "зводить кінці з кінцями" завдяки своєму YouTube-каналі, який стабільно працює.

"У мене сьогодні не працює жодна сфера, яка б приносила прибуток. Окрім, хіба що, Youtube, який сьогодні у плюсі, звісно ж. Youtube дає можливість бодай якось зводити кінці з кінцями. Більше нічого, що раніше приносило гроші, грошей не приносить. А навпаки, їх лише забирає. Я плачу зарплату співробітникам своїх фірм, я оплачую комуналку і так далі", - зізнався ведучий у розмові з інтерв'юеркою Раміною.

До слова, наразі Дмитро перебуває в Україну. Утім, свою родину ще до початку повномасштабного вторгнення Росії ведучий вивіз за кордон. Вони повернутися до Києві після того, як Україна переможе.

Дмитро Гордон з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/alesiabatsman

"Я чотири місяці отримував постійні сигнали, що почнеться війна. Напередодні вторгнення ці сигнали почастішали. На вимогу моїх друзів, 14 лютого я вивіз всю свою сім'ю за кордон. Казати де саме вони перебувають, я не буду зі зрозумілих причин. Як тільки здолаємо Путіна, і в Києві буде безпечно – вони повернуться", - поділився Гордон.

Нагадаємо, 24 лютого, коли РФ почала обстрілювати українські міста, Дмитро був вдома. Він прокинувся від вибухів, побачив за вікном зарево від полум'я та зрозумів, що війна почалася.

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