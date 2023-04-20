Дмитро Гордон розсмішив кумедним інтерв'ю з "інопланетянином", який "приземлився" в Києві

Ввечері 19 квітня жителі Києва та області стали свідками яскравого спалаху в небі, що супроводжувався звуками, схожими на вибухи.

Такий інцидент викликав справжній переполох. Однак, вже як за традицією, у Мережі з'явилося чимало мемів та жартів на цю тему. Жартівники подейкують, що то нібито до України прилетіли інопланетяни. Така версія сподобалася й журналісту та ведучому Дмитру Гордону. Тож, шоумен у своїй манері теж пожартував про це. Знаменитість в Instagram опублікував ролик, де нібито бере інтерв'ю в "інопланетянина". Гордон дякував йому, що той допомагає Україні.

"Я хочу сказати дякую інопланетянам. Це дуже чудово, що вони стоять на сторожі добра, миру та справедливості, що вони допомагають Україні. Інопланетяни – потужні хлопці, це не просто так", - говорить на відео Гордон.

Підписники журналіста оцінили таке "інтерв'ю". У коментарях під відео вони продовжили розвивати жарт: "Треба відкрити інопланетне ТрО, тоді окупантам кінець настане", "на всіх російських телеканалах: біолабораторії в Україні створили інопланетяни", "інопланетні війська за Україну".

Нагадаємо, пізно ввечері 19 квітня жителі Київщини побачили яскраве сяйво в небі, що супроводжувалося звуками вибухів. Після цього надійшло сповіщення про сигнал повітряної тривоги, почали повідомляти про роботу ППО. Однак згодом це спростували.

За однією інформацію, кияни спостерігали падіння супутника NASA. Однак цю версію спростували. За іншою інформацією, то був метеорит, який вибухнув на невеликій висоті.

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