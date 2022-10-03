Дмитро Гордон у день народження дружини похизувався їхньою сімейною ідилією

Сьогодні, 3 жовтня, у родині журналіста Дмитра Гордона свято.

Дружина знаменитості – журналістка Олеся Бацман – святкує день народження. Обраниці Дмитра виповнюється 38 років.

Тож з нагоди свята ведучий зворушливо привітав кохану та показав їхнє спільне романтичне фото. На знімку щаслива Олеся обіймає свого чоловіка.

"Кохану дружину Олесю Бацман з днем народження", - написав під фото Дмитро.

Дмитро Гордон і Олеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

У свій день народження Олеся також поділилася особистим знімком. Журналістка зазначила, що сьогодні всі її тости будуть за скорішу перемогу України.

"Сьогодні мені – 38. Сьогодні всі тости – за перемогу! Україна переможе, а інакше і бути не може", - зазначила Олеся.

Олеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Нагадаємо, вчора, 2 жовтня, Андрій Данилко відсвяткував свій 49-й день народження. Артист вирішив провести вечірку у патріотичному стилі, тому іменинник і гості були у вишиванках.

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