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Дмитро Гордон висміяв путініста Філіпа Кіркорова в жіночій сукні: "Деградація на обличчя"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Дмитро Гордон висміяв путініста Філіпа Кіркорова в жіночій сукні: "Деградація на обличчя"

Дмитро Гордон, Філіп Кіркоров

Інтерв'юер влучно підколов палкого прихильника Путіна.

Відомий український інтерв'юер Дмитро Гордон висміяв співака-путініста Філіпа Кіркорова.

Зокрема, увагу шоумена привернуло відео з концерту виконавця. До слова, на сцену Кіркоров вийшов у червоному блискучому вбранні. Гордон переконаний, що то була сукня.

Філіп Кіркоров / © instagram.com/gordondmytro
Філіп Кіркоров / Фото: instagram.com/gordondmytro

Замість того, щоб співати путініст почав робити дивні речі з мікрофоном та трясти ним перед своїм обличчям. За словами Гордона, процес деградації палкого прихильника путіна розпочався і його вже не зупинити.

"Путініст Кіркоров у жіночій сукні виконує немислимі рухи з мікрофоном. Деградація на обличчя і на обличчі", - прокоментував побачене дійство Дмитро Гордон.

Філіп Кіркоров / © instagram.com/gordondmytro
Філіп Кіркоров / Фото: instagram.com/gordondmytro

Підписники інтерв'ера теж залишили саркастичні коментарі під відео. Вони висміяли зовнішній вигляд путініста Кіркорова, а також його дивну поведінку.

  • Яка публіка, такий і артист. Вони там усі одне одного варті
  • Коли співав дві години під фонограму, а в кінці вирішив завити
  • Який він гидкий!

Нагадаємо, нещодавно українські хакери потролили путіністів Олега Газманова та Григорія Лепса. Вони зламали облікові записи палких прихильників політики путіна в Spotify та розмістили там фото із закликом зупинити війну від їхніх імен.

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Дата публікації
Перегляди
591
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