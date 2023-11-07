Дмитро Гордон висміяв путініста Філіпа Кіркорова в жіночій сукні: "Деградація на обличчя"

Інтерв'юер влучно підколов палкого прихильника Путіна.
Відомий український інтерв'юер Дмитро Гордон висміяв співака-путініста Філіпа Кіркорова.
Зокрема, увагу шоумена привернуло відео з концерту виконавця. До слова, на сцену Кіркоров вийшов у червоному блискучому вбранні. Гордон переконаний, що то була сукня.
Замість того, щоб співати путініст почав робити дивні речі з мікрофоном та трясти ним перед своїм обличчям. За словами Гордона, процес деградації палкого прихильника путіна розпочався і його вже не зупинити.
"Путініст Кіркоров у жіночій сукні виконує немислимі рухи з мікрофоном. Деградація на обличчя і на обличчі", - прокоментував побачене дійство Дмитро Гордон.
Підписники інтерв'ера теж залишили саркастичні коментарі під відео. Вони висміяли зовнішній вигляд путініста Кіркорова, а також його дивну поведінку.
- Яка публіка, такий і артист. Вони там усі одне одного варті
- Коли співав дві години під фонограму, а в кінці вирішив завити
- Який він гидкий!
Нагадаємо, нещодавно українські хакери потролили путіністів Олега Газманова та Григорія Лепса. Вони зламали облікові записи палких прихильників політики путіна в Spotify та розмістили там фото із закликом зупинити війну від їхніх імен.
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