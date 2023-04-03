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Дмитро Гордон висміяв скандальну Лоліту, яка хильнула і почала говорити нісенітниці

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
2470
Час на прочитання
1 хв
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Дмитро Гордон висміяв скандальну Лоліту, яка хильнула і почала говорити нісенітниці

Дмитро Гордон та Лоліта

Артистка-путіністка відзначилася черговою неадекватною поведінкою.

Ведучий та журналіст Дмитро Гордон висміяв скандальну співачку Лоліту, яка хильнула та почала говорити незрозумілі речі.

У своєму Instagram знаменитість опублікував відео, де путіністка відзначилась черговою неадекватною поведінкою. Лоліта спочатку розповідала, який у неї вид з вікна, пила при цьому якийсь напій, а згодом взагалі почала говорити повну нісенітницю. Співачка на відео почала цвірінчати, гавкати та нявкати.

Дмитро Гордон не зміг втриматися та поглузував з такої поведінки скандальної виконавиці.

"Лоліта. Загажене скло. Загажені мізки", - прокоментував відео журналіст.

У коментарях підписники Гордона теж долучилися до обговорення. Вони зазначили, що путіністка, схоже, вже хильнула та геть з'їхала з глузду.

  • Видно, нормально квасить!
  • Збирається на роботу з еліксиром молодості в руці. Ну якщо наркоманити трішки припинила то алкоголізм не виліковується.
  • Кличте санітарів, у жінки білка

Нагадаємо, у січні співачка-путіністка Лоліта опинилася під санкціями від РНБО. Скандальна виконавиця у своїй манері вже відреагувала на обмеження проти неї.

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Дата публікації
Перегляди
2470
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