Дмитро Гордон висміяв скандальну Лоліту, яка хильнула і почала говорити нісенітниці

Ведучий та журналіст Дмитро Гордон висміяв скандальну співачку Лоліту, яка хильнула та почала говорити незрозумілі речі.

У своєму Instagram знаменитість опублікував відео, де путіністка відзначилась черговою неадекватною поведінкою. Лоліта спочатку розповідала, який у неї вид з вікна, пила при цьому якийсь напій, а згодом взагалі почала говорити повну нісенітницю. Співачка на відео почала цвірінчати, гавкати та нявкати.

Дмитро Гордон не зміг втриматися та поглузував з такої поведінки скандальної виконавиці.

"Лоліта. Загажене скло. Загажені мізки", - прокоментував відео журналіст.

У коментарях підписники Гордона теж долучилися до обговорення. Вони зазначили, що путіністка, схоже, вже хильнула та геть з'їхала з глузду.

Видно, нормально квасить!

Збирається на роботу з еліксиром молодості в руці. Ну якщо наркоманити трішки припинила то алкоголізм не виліковується.

Кличте санітарів, у жінки білка

Нагадаємо, у січні співачка-путіністка Лоліта опинилася під санкціями від РНБО. Скандальна виконавиця у своїй манері вже відреагувала на обмеження проти неї.

Читайте також: