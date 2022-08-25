Дмитро Гордон вперше показав молодшу доньку, яку не бачив вже пів року

Проте з початком повномасштабного вторгнення Дмитро Гордон вивіз членів своєї родини закордон.

Як зізнався журналіст, він вже пів року не бачив свою наймолодшу доньку від Олесі Бацман, дворічну Ліану. На сторінці в Instagram ведучий поділився зворушливим відео, на якому маленька Ліана на руках у бабусі виконує пісню "Ой, у лузі червона калина". Це вперше, коли Гордон показав обличчя молодшої донечки:

"Маленькій Ліані 2 роки та 10 місяців. Пів року через війну я її не бачив. Навіть уявити не міг, що вона так чудово заспіває "Ой, у лузі червона калина", - підписав відео гордий зірковий батько.

Підписники Гордона зазначили, що у дівчинки дуже гарний голос і, певно, він їй дістався від мами: "Гарно співає", "яка красуня", "розумничка, так зворушливо співає".

Як відомо, у Дмитра Гордона семеро дітей. 1992 року народився син Ростислав від шлюбу з Наталею. 1995-го народився син Дмитро від жінки на ім'я Злата. Від другого шлюбу з Оленою Сербіною Гордон має доньку Єлизавету (1999) та сина Лева (2001). 2011 року одружився з журналісткою Олесею Бацман, у шлюбі з якою народилися троє доньок – Санта (народилася 2012 року), Аліса (народилася 2016 року) Ліана, яка з'явилася на світ 2019-го.

Дмитро Гордон зі старшими доньками від Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Нагадаємо, що дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман до Дня Незалежності України зробила прихильникам музичний подарунок. Олеся заспівала композицію "Козацькому роду нема переводу".

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