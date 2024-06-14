Дмитро Гордон вперше розказав, чому позбувся свого майна: "Я продав більшість квартир"

Журналіст та ведучий Дмитро Гордон зізнався, скільки квартир має у власному розпорядженні.

За словами Дмитра, ця цифра під час війни скоротилася. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" шоумен пояснив, що до війни мав близько 19 квартир, проте зараз продав більшість з них, щоб заволодіти іншим комерційним майном. Так, у результаті інтерв'юер зостався з сімома квартирами.

"На момент, коли я був депутатом Київради й вийшов закон, що депутати мають складати декларації, я зробив це. У мене тоді було 19 квартир, але ще багато офісної й комерційної нерухомості. На сьогодні у мене сім квартир. Я продав більшість квартир і переклав гроші у комерційну нерухомість", - розповів Гордон.

Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/gordondmytro

Також знаменитість додав, що володіє певною комерційною нерухомістю, яку часто навідують українці, але не знають, що вона належить Гордону.

"Так, є. Це є комерційною таємницею. Про це знає лише мій інспектор податкової", - заінтригував шоумен.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон прокоментував діяльність своїх колег і висловився про Раміну Есхакзай, Славу Дьоміна та Машу Єфросиніну.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне інтерв'ю за цим посиланням: ГОРДОН: звідки він знає про закінчення війни в 2024 році, про похід до ТЦК та де його троє синів

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