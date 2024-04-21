Дмитро Гордон вперше за тривалий час показав підрослу 7-річну доньку і розсекретив її захоплення

Журналіст та ведучий Дмитро Гордон вперше за тривалий час показав свою помітно підрослу 7-річну доньку Алісу.

Нині дівчинка разом із сестрами Сантою та Ліаною перебуває за кордоном. Дітям Гордона довелося покинути Україну через повномасштабну війну. Тим не менш, дівчатка приїжджають до Києва.

Донька Дмитра Гордона / Фото: скриншот з відео

Під час однієї з таких поїздок шоумен встиг взяти інтерв'ю в 7-річної Аліси. Донечка розсекретила татові свої захоплення. Виявляється, дівчинка полюбляє малювати. Як зізнається Аліса, найбільше їй подобається відтворювати на полотні пейзажі.

"Я люблю малювати. Я малюю картини. У мене є мольберт, полотна, рамки, спеціальні пензлики, великі аркуші А2 та А1 є. Мені найкраще вдається малювати природу", - розповіла донька Дмитру Гордону.

Дмитро Гордон із донькою / Фото: скриншот з відео

Окрім того, Аліса полюбляє танцювати. Ба більше, дівчинка навіть брала участь у змаганнях та отримувала медалі й кубки.

"Я полюбляю заробляти медалі на змаганнях з танців. У мене вже вісім медалей за два змагання та кубок. Я люблю танцювати ча-ча-ча, джайв, румбу, самбу", - поділилася Аліса.

Донька Дмитра Гордона / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець показував свою помітно підрослу доньку. Також музикант зворушливо привітав Настю з 16-річчям.

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