Дмитро Гордон з чорнявою шевелюрою показав, який вигляд з Могилевською мав майже 30 років тому

Український журналіст Дмитро Гордон показав, який вигляд зі співачкою Наталією Могилевською мав майже 30 років тому.

У своєму Instagram інтерв'юер поділився архівним фото. Кадр був зроблений 28 років тому, а саме 1996 року. На знімку Дмитро Гордон та Наталія Могилевська постали ще зовсім молодими. Журналіст, якого всі звикли бачити голомозим, мав чорняву шевелюру. На знімку він позував у чорному костюмі та оригінальній краватці.

Тим часом Наталія Могилевська, яка тоді мала рудий колір волосся, постала перед камерою в піджаку та білій блузці. Образ співачка доповнила легким макіяжем, а в руках вона тримала квіти.

"1996 рік. Ми з Наталією Могилевською", - коротко підписав знімок журналіст.

Дмитро Гордон та Наталія Могилевська, 1996 рік / Фото: instagram.com/gordondmytro

Наталія Могилевська поки що жодним чином не реагувала на допис Гордона. Тим часом підписники інтерв'юера просто засипали їх компліментами: "Які ж ви гарні, молоді", "які молоді", "як час летить".

Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Шуров дивував архівним фото. Музикант показував, який вигляд учасники гурту "Океан Ельзи" мали майже 30 років тому.

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