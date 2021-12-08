Дмитро Гордон з дружиною і трьома маленькими доньками показав, як ялинку наряджав

Родина готується до Нового року.
Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон вже розпочав активну підготовку до Нового року.
Так, на сторінці в Instagram знаменитість поділився атмосферним фото, зробленому у нього вдома. На світлині постає дружина Гордона Олеся Бацман та троє їхніх маленьких доньок. Сім'я була зазнімкована під час прикрашання ялинки.
Майже увесь сімейний підряд одягнений по новорічному – мама зі старшою донькою - у червоні светри, а молодші дівчатка – у червоно-чорні картаті сорочки.
І лише голова сімейства був у вишневому піджаку та білій сорочці –певно тільки но прийшов з роботи та почав прикрашати з рідними ялинку.
Читайте також: