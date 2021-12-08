Дмитро Гордон з дружиною і трьома маленькими доньками показав, як ялинку наряджав

Дмитро Гордон з дружиною і трьома маленькими доньками показав, як ялинку наряджав

Родина готується до Нового року.

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон вже розпочав активну підготовку до Нового року.

Так, на сторінці в Instagram знаменитість поділився атмосферним фото, зробленому у нього вдома. На світлині постає дружина Гордона Олеся Бацман та троє їхніх маленьких доньок. Сім'я була зазнімкована під час прикрашання ялинки.

Майже увесь сімейний підряд одягнений по новорічному – мама зі старшою донькою - у червоні светри, а молодші дівчатка – у червоно-чорні картаті сорочки.

instagram.com/gordondmytro

І лише голова сімейства був у вишневому піджаку та білій сорочці –певно тільки но прийшов з роботи та почав прикрашати з рідними ялинку.

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