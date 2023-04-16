Дмитро Гордон з густою шевелюрою показався на архівному фото з молодою Аллою Пугачовою

Російська співачка Алла Пугачова відсвяткувала день народження. Виконавиці виповнилося 74 роки.

Артистка отримала чимало привітань від колег, друзів, рідних та прихильників. Привітав Примадонну зі святом й український журналіст та ведучий Дмитро Гордон. Шоумен опублікував різні архівні фото. Серед них був знімок, де Гордон з густою шевелюрою брав інтерв'ю ще у зовсім молодої Пугачової.

Дмитро Гордон та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/gordondmytro

"Алло Борисівно, з днем народження! Їх багато, а ви одна, і це чудово. Ви ще на його похороні заспіваєте. Ну щось на кшталт: "А ты такой холодный, как айсберг в океане …". Все ще буде!" – зазначив Дмитро Гордон.

Дмитро Гордон та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/gordondmytro

Також ведучий опублікував й інші архівні знімки з виконавицею, які були зроблені в різний час: від зовсім старих до нових.

Дмитро Гордон та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/gordondmytro

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Максим Галкін та Алла Пугачова виїхали з Росії. Гуморист засудив російське вторгнення та почав давати концерти на підтримку України. Сама ж Алла Пугачова тривалий час мовчала. Однак минулого року виконавиця звернулася до путіністів та заявила, що повністю поділяє позицію свого чоловіка.

До речі, днями Тіна Кароль розповіла про теплу зустріч з Аллою Пугачовою. Виконавиці зустрілися в Ізраїлі, однак не афішували цього.

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