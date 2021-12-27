Дмитро Гордон з оголеним торсом показав дружину у бікіні без макіяжу

Дмитро Гордон з оголеним торсом показав дружину у бікіні без макіяжу

Журналіст пригадав, яким було його літо.

Журналіст та ведучий Дмитро Гордон, як і більшість українців, підбиває підсумки року, що минає.

Так, знаменитість пригадав, яким для нього було це літо. На сторінці в Instagram Гордон поділився знімками, зробленими у літній період.

instagram.com/gordondmytro

instagram.com/gordondmytro

На світлинах Дмитро постає з оголеним торсом, також разом з ведучим позує й його дружина Олеся Бацман. На фото фани подружжя побачать Олесю у розкішній обтислій червоній сукні, а також у бікіні без макіяжу.

instagram.com/gordondmytro

"Небагато теплого літа вам у стрічку. Нехай вам буде тепло сьогодні!" – підписав світлини Гордон.

instagram.com/gordondmytro

instagram.com/gordondmytro

instagram.com/gordondmytro

Шанувальники Гордона, як і зазвичай, вирішили повправлятися у гуморі під постом свого кумира: "Коли поруч Гордон - завжди гаряче", "Дмитре, від вас чекати на вітання 31-го о 24:00?", "ви просто таки Грецький Бог", "Дмитре, ви зігріваєте краще, ніж батарея!".

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