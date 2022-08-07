Дмитро Гордон замилував фото з дружиною-красунею, молодшою за нього на 17 років

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро Гордон почав вести інформаційну війну у своєму Instagram та припинив ділитися особистими фото.

Та сьогодні, 7 серпня, знаменитість вирішив потішити та відволікти своїх підписників та опублікував знімок, на якому зображений зі своєю дружиною, журналісткою Олесею Бацман.

Та світлині закохані ніжно обнімають одне одного на тлі кленів. А Олеся, яка молодша за Дмитра на 17 років, загадково дивиться у далечінь.

Дмитро Гордон з дружиною / Фото: instagram.com/gordondmytro

"Літній ранок", - підписав фото Гордон.

Шанувальники були раді бачити у фотоблогу Дмитра таке сімейне тепле фото. Тож вони одразу засипали свого кумира компліментами.

Приємно на вас дивитися!

Чарівна пара! Ще більше вам кохання!

Які ви гарні! Мирного неба вам і процвітання вашій сім'ї!

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