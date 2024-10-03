Дмитро Гордон замилував романтичним фото з дружиною і ніжно привітав її з 40-річчям

Олеся Бацман відреагувала на привітання з ювілеєм від чоловіка.

Дружина українського журналіста та інтерв'юера Дмитра Гордона 3 жовтня святкує день народження.

Ба більше, цьогоріч у жірналістки Олесі Бацман ювілей. Обраниці Гордона виповнюється 40 років. Тож, інтерв'юер у своєму фотоблогу ніжно привітав кохану зі святом. Зокрема, він опублікував їхнє рідкісне спільне фото. На знімку Дмитро Гордон, який був одягнений в синій костюм та білу сорочку, позував в обіймах дружини. Олеся Бацман на фото постала в чорному вбранні, з легким макіяжем та зачіскою з кучерями.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

У своєму привітанні журналіст відзначив якості, які цінує в дружині. Зокрема, що вона чудова донька, мама, дружина та професіоналка своєї справи. Також Гордон зазначив, що безмежно кохає Бацман. Своє привітання інтерв'юер завершив побажанням настання скорішої перемоги.

"Чудова дочка, мама і дружина, чудова людина, професійна журналістка і редакторка, світло, радість та любов. З днем ​​народження! Перемоги нам усім!" – адресував дружині журналіст.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Олеся Бацман вже відреагувала на привітання від чоловіка. Журналістка лиш коротко у коментарях відписала: "Кохаю тебе, Дімо мій!". До своєї відповіді Бацман додала смайлик у вигляді червоного серця.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон теж тішив сімейним контентом із дружиною. Зокрема, інтерв'юер показував, як вони провели останні теплі дні.

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