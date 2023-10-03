Дмитро Гордон замилував романтичним фото з дружиною та ніжно привітав її з 39-річчям

У родині відомого українського інтерв'юера Дмитра Гордона свято. Дружина шоумена – журналістка Олеся Бацман – святкує день народження.

Обраниці Дмитра Гордона виповнюється 39 років. З нагоди свята інтерв'юер присвятив дружині допис в Instagram. Він опублікував романтичне фото з Олесею та ніжно привітав її з днем народження.

"Чудова дочка, мама та дружина, приголомшливий друг, відданий патріот України. З днем народження, Олесю! Скорішої перемоги нам усім!" – звернувся до дружини Гордон.

Дмитро Гордон і Олеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Олеся Бацман теж зробила допис з нагоди свого 39-річчя. Вона звернулася до шанувальників та зазначила, що охочі можуть її привітати, переказавши кошти на дрони для ЗСУ.

"Моя мрія - якнайшвидша перемога. А моє бажання - збільшити засоби, завдяки яким наші герої перемогу наближають. Дронів фронту треба більше, набагато більше. Тож, якщо хочете мене привітати, найбільшою радістю для мене буде ваш донат на безпілотники", - наголосила Олеся.

Олеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон тішив сімейним контентом зі своєю дружиною. Інтерв'юер заспівав у дуеті з Олесею Бацман.

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