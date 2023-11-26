Дмитро Гордон замилував романтичними обіймами з дружиною у засніжених Карпатах

Відомий український інтерв'юер Дмитро Гордон показав рідкісне фото з дружиною, журналісткою Олесею Бацман.

Знімком з коханою шоумен поділився у своєму Instagram. До слова, подружжя поїхало на відпочинок до Буковеля і ділиться звідти світлинами. На фото Дмитро Гордон романтично обіймав дружину, тим часом Олеся Бацман ніжно притулилася головою до плеча чоловіка. Пара позувала перед фотокамерою вранці на тлі засніжених Карпат.

"Ранковий Буковель", - коротко підписав світлину Дмитро Гордон.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Підписники шоумена не лишилися осторонь, а залишили чимало коментарів під фото. Одні фани бажали подружжю щастя, а інші взагалі запримітили схожість між Гордоном та Бацман.

Чудова пара, гідні люди! Кохання вам і перемоги!

Ви схожі одне на одного. Гарного дня.

Такі щасливі. Радію за вас, що ви разом!

Нагадаємо, нещодавно дружина Дмитра Гордона показала рідкісне фото зі своєю мамою. Виявилося, що Олеся Бацман неабияк схожа з рідною людиною.

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