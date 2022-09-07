Дмитро Гордон здивував татуюванням, яке на честь нього набила фанатка

Український журналіст Дмитро Гордон похизувався татуюванням, яке шанувальниця зробила на його честь.

Журналіст та інтерв'юер Дмитро Гордон вже давно став героєм різних мемів та користується популярністю серед молоді.

Фани знаменитості іноді роблять тату на його честь. Та деякі йдуть на відчайдушний вчинок. Прихильники Гордона набивають татуювання з обличчям журналіста. У своєму Instagram зірка показав відео, де у дівчини на нозі видніється зображення Гордона.

"А вам таку татуху зі мною набити слабо?" – написав під відео знаменитість.

У коментарях шанувальники Гордона почали жартувати та гадати, чи набили б таке татуювання. Як виявилося, охочих ходити із зображенням Гордона чимало:

Надто крута для мене

Готова хоч замість брів набити

Заради вас готові на все

Зазначимо, це вже не вперше, коли прихильники набивають татуювання із зображенням портрету Гордона. Минулого року фанат знаменитості забажав поєднати обличчя Дмитра із зображенням культового персонажа Термінатора. У результаті вийшов Гордон з червоним оком робота.

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