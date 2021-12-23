Дмитро Гордон зізнався, чому вирішив стати голомозим: "Голюся від 1997 року"

Ведучому порадив це зробити знайомий.
Ведучого та журналіста Дмитра Гордона вже давно всі звикли бачити голомозим.
Втім, зірка таким був не завжди. Раніше у нього була густа чорнява шевелюра. Втім, волосся з віком почало випадати. Дмитро намагався якось з цим поборотися, але всі його зусилля були даремними. У сторіз на своїй сторінці в Instagram Гордон опублікував відео, де розповів, що знайомив порадив йому поголитися.
"Волосся випадало, випадало. Я вже й так робив, і так. А воно все одно випадало. А він (ред. – знайомий) говорить: "Послухай, голомозий чоловічий череп завжди гарний. Моя бабуся сказала, аби я поголився". Поголися!" - розповів Дмитро.
Тож 1997 року журналіст поголився. Відтоді зірка ходить голомозим.
"Я наступного дня поголив голову і відтоді її голю", - поділився ведучий.
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