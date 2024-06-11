Дмитро Гордон зізнався, де живуть його троє синів і чим вони займаються під час війни

Журналіст та ведучий Дмитро Гордон розповів про життя його трьох синів.

Так, в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Дмитро поділився, що його троє повнолітніх синів Ростислав, Дмитро й Лев проживають за кордоном, де й народилися. Зокрема, двоє з них будують кар'єру в США, а ще один – Європі.

"Троє синів зараз за кордоном. Вони виїхали туди не після війни. Двоє синів живуть в США, один – громадянин США, він там народився, інший народився в Празі, живе в США. Вони американці, живуть там 10 чи 11 років. Один – прекрасний композитор, інший в бізнесі. Ще один син живе в Європі й теж виїхав не після війни. Він взагалі не придатний до служби в армії, якщо про це мовиться", - поділився Гордон.

Дмитро Гордон з синами

Зазначимо, Дмитро Гордон був тричі одружений і виховує сімох дітей. При цьому подейкують, що журналіст також має позашлюбних нащадків, про що він сам неодноразово жартував. Тим не менш, окрім трьох синів від попередніх шлюбів зірка має доньку Єлизавету. А теперішня дружина Дмитра, журналістка Олеся Бацман також подарувала йому трьох донечок – Санту (2012 рік), Алісу (2016 рік) та Ліану (2019 рік).

Діти Дмитра Гордона / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Нагадаємо, нещодавно артистка зізналась, де перебувають її син та невістка під час війни. Також знаменитість розповіла про таланти своєї родини.

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