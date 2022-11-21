Дмитро Гордон зізнався, коли востаннє бачив дітей і батька та чому не виїжджає до них за кордон

Журналіст Дмитро Гордон від початку повномасштабної війни в Україні не бачився із дітьми та своїм батьком.

Як розповів інтерв'юер, зараз він не хоче покидати межі України, хоча має таку можливість, як багатодітний батько неповнолітніх дітей.

"За час війни жодного разу не виїжджав за межі України. Я сім місяців не бачив своїх дітей, батька, якому скоро 86 років. Жодного разу не бачив їх за сім місяців. Можу виїхати, але мені соромно. Мені соромно, бо чому я маю їхати зі своєї землі, свого міста, мене це підриває", - розповів Гордон "Зірковому".

Дмитро Гордон з родиною / Фото: instagram.com/gordondmytro

Також журналіст зізнався, що з кожним днем йому все важче переживати розлуку із рідними, хоча у перші дні війни це здавалося не таким складним.

"Чим далі, тим складніше. Спочатку навіть не до думок таких було, бо напочатку війни була така напруга надлюдська. Потім, по мірі того, як почала стухати така фаза для України небезпечна, яка була перші пару місяців, звичайно, думаєш і про інше", - поділився Гордон.

Дмитро Гордон з родиною / Фото: instagram.com/gordondmytro

Нагадаємо, що у журналіста є четверо повнолітніх дітей - 30-річний Ростислав, 27-річний Дмитро, 23-річна Єлизавета та 19-річний Лев. Також відомий батько виховує трьох малолітніх доньок від Олесі Бацман - 10-ріну Санту, 6-річну Санту та 3-річну Ліану.

Діти Дмитра Гордона / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Раніше Дмитро Гордон розповів, скільки та як заробляє під час повномасштабної війни в Україні.

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