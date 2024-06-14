Дмитро Гордон зізнався, як заробив і де ховав свої статки у 90-х: "У 23 роки я вже був мільйонером"

Інтерв'юер та ведучий Дмитро Гордон поділився, як заробляв свої перші мільйони на початку 90-х.

Як зізнається шоумен в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці", наприкінці розпаду СРСР його прибутки стрімко почали зростати. Тоді, за словами Дмитра, була шалена ера попиту на концерти, які він допомагав організовувати.

"В 23 роки я вже був мільйонером. Це Радянський Союз вже дихав на ладан. 1991 рік. Кінець 80-х – початок 90-х – це був клондайк, тому що люди ходили на концерт, як божевільні. Країна змінилася – все стало можна. Приїздив Юрій Антонов і у нього було 30 "Палаців спорту" по 10 тис. осіб. Хто тільки не приїздив – ми робили ці концерти, керували цим процесом, а співаки отримували свої гонорари. Але серед співаків вже тоді були мільйонери й доларові", - зізнався зірка.

Дмитро Гордон у молодості / Фото: instagram.com/gordondmytro

Окрім того, Гордон поділився, що ховав мільйон доларів просто у себе на балконі, а згодом інвестував у нерухомість.

"Тільки в балконні двері я ховав мільйон доларів й те, пів року там полежав і все пішло на нерухомість. Я побачив, що все стає можливим, що якщо у тебе нормальні гроші, то чому б ні? Я ніколи не тримав гроші при собі", - пояснив Дмитро.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне інтерв'ю за цим посиланням: ГОРДОН: звідки він знає про закінчення війни в 2024 році, про похід до ТЦК та де його троє синів

Нагадаємо, нещодавно 56-річний Дмитро Гордон розкрив секрет своєї молодості та що йому допомагає тримати себе в формі.