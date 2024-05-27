Дмитро Коляденко розсекретив свій дохід на місяць і розповів про борг в 75 тисяч гривень

Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко розповів про свої доходи та витрати під час війни і зізнався, що має борг в банку в 75 тисяч гривень.

Знаменитість розповів, що з початком війни, як і всі артисти, втратив заробіток та не має тих коштів, які були раніше. Коляденко говорить, що витрачає гроші лише на найнеобхідніші речі: оренду житла, авто, їжу та ліки. Також шоумен має свої творчі проєкти.

Дмитро Коляденко / Фото: скриншот з відео

"Я ж орендую квартиру, у мене нема своєї. Я люблю орендувати. Для мене готелі - це мій дім. Я ж постійно на гастролях, то для мене вдома - це коли я в готелі й там чиста білизна, прибирають, є сніданки. Я люблю готелі, моя мрія – жити в готелі. У мене тисяча доларів йде на квартиру, стоянка - шість тисяч гривень, їжа, ліки. Я за війну нічого собі не купив. А ще я записую пісні, знімаю кліпи", - розповів хореограф в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Дмитро Коляденко говорить, що на місяць йому вдається заробити близько двох тисяч доларів. Ба більше, артист ще й має кредит. Шоумен винен банку 75 тисяч гривень. Коляденко брав кредит, аби було на що жити.

Дмитро Коляденко / Фото: скриншот з відео

"В мене ще є кредит. Я винен гроші. Я взяв 75 тисяч гривень та не віддав. Брав просто на життя, був ковід, артисти нічого не заробляли, війна йде, гонорари вже не ті, що були до війни. Зараз я в балеті, там немає шалених грошей, дві тисячі доларів маю", - поділився артист.

Нагадаємо, раніше Дмитро Коляденко відповів, чому припинив спілкуватися з колишньою коханою, співачкою Іриною Білик. Шоумен зізнався, чому остаточно поставив крапку в їхніх навіть приятельських стосунках.

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