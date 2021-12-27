Дмитро Коляденко шокував різкою зміною іміджу і перевтілився на маму Ірини Білик

Шоумен здивував новою роллю у новорічному мюзиклі.

Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко приголомшив зміною іміджу.

Так, знаменитість запросили грати у новорічному мюзиклі "Снігова королева", де головну роль виконує співачка Оля Полякова, а Коляденко втілив на сцені Герду у віці, йдеться у "Світському житті".

Задля цієї жіночої ролі Дмитро навіть позбувся невід'ємного атрибуту свого образу – бороди та вусів.

"Для мене це шок. Тому що коли я поголився, я став дуже негарний. Я вранці прокидаюся вже три дні, і такий: "О господи". Я забуваю, що у мене нема бороди та вусів", - поділився Коляденко.

Як Дмитро Коляденко вживався в роль бабусі Герди

Також шоумен розповів, як вживався у роль і хто став прототипом його Герди у похилому віці:

"Допомогла моя улюблена теща Анна Яківна, царство їй небесне. Це мама Ірини Білик, яка нас покинула. Цей образ дуже схожий на неї. Вона носила таку саму зачіску все життя, такі самі інтонації. І я її копіював всі ці п'ять років, коли я мешкав з Іриною Білик. Я за нею стежив і спостерігав, я був у захваті від її форм, як вона слухала, як вона переживала", - поділився Коляденко.

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