Дмитро Коляденко здивував подарунком синові на 31-річчя і розповів про його стосунки

Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко розсекретив, що подарував синові Філіпу на 31-річчя, а також висловився про його стосунки.

Так, Філіп днями відсвяткував день народження. Дмитро Коляденко зізнався, що він не надто оригінальний у виборі подарунків. Тож, шоумен вручив синові на день народження 100 доларів.

"Синові подарував 100 доларів. А він каже, що можна купити на 100 доларів? Але нормально! Можна й поїсти щось купити", - розповів Коляденко на шоу "Вихідний 2.0".

Дмитро Коляденко і син Філіп / Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Також шоумен висловився про особисте життя Філіпа. Чи одружений його син – артист сказати не може. Утім, Коляденко зізнався, що Філіп нині перебуває в стосунках.

"Чи він одружений – це таємниця! Я не можу вам цього розповісти. Він зустрічається з дівчиною", - зазначив шоумен.

До речі, хореограф зізнався, що вже тривалий час мріє про онуків, однак син поки не квапиться здійснювати його мрію: "Дуже хочу онуків. Я вже давно хочу".

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Коляденко прокоментував чутки про його возз'єднання зі співачкою Іриною Білик. Шоумен відповів, в яких нині стосунках перебуває із виконавицею.

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