Дмитро Коляденко зізнався, з ким із відомих українських артистів не виступить на одній сцені і чому

Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко чесно зізнався, з ким із відомих українських артистів не вийде на одну сцену.

До слова, знаменитість став новим героєм проєкту NABARI. Ведучий Андрій Чорновол поцікавився у Коляденка, з ким із артистів він не вийде на одну сцену. Звичайно, шоумен не виступатиме з росіянами. У цьому Коляденко категоричний. Якщо хореограф дізнається, що йому доведеться виступати з росіянином на одній сцені, то він просто відмовиться.

"Ні з ким не вийду з Росії. Будь-який артист, який буде за кордоном, і там я побачу його, то я не вийду. Якщо мені скажуть, що він там буде, то я не поїду. А якщо мене обдурять, і він там буде — я не вийду на сцену. Такого, дякувати Богу, не було", - поділився артист.

Дмитро Коляденко / Фото: скриншот з відео

Ведучий поцікавився, чи є хтось серед українців, з яким Коляденко не став би разом виступати. Шоумен не став уникати відповіді. Він зізнався, що не вийшов би на одну сцену з репером Потапом, співаком Олегом Винником та танцівником Владом Ямою. Це все через те, що вони весь період повномасштабної війни перебувають за кордоном та не повертається до України, яка нині переживає тяжкі часи.

"Я поважаю всіх наших акторів. Вони великі трудяги. У мене дружні стосунки з усіма. Мені просто не подобаються чоловіки, які всю війну сидять за кордоном. Олег Винник, Потап, Влад Яма — не поїду виступати. Робіть те, що хочете. А я працюю в Україні", - відповів шоумен.

Дмитро Коляденко / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Коляденко публічно зателефонував своїй колишній Ірині Білик. Співачка здивувала своєю відповіддю.

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