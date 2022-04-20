Дмитро Комаров із сарказмом відреагував на заборону їздити до РФ на 50 років: "Ідіоти, немає слів"

Дмитро Комаров із сарказмом відреагував на заборону їздити до РФ на 50 років: "Ідіоти, немає слів"

За словами ведучого, він більше 15 років не їздив до країни-агресорки.

У Мережі з'явився повний список українських артистів, журналістів та блогерів, яким заборонено в'їзд до Росії до 2072 року, серед них є й ім'я ведучого Дмитра Комарова.

Журналіст відреагував з сарказмом на відповідну заборону. Комаров з гумором написав, що після запровадження заборони на в'їзд, йому тепер не вдасться відзняти сюжети про "дикі племена в болтах Підмосков'я".

"Нова заслуга від Росії. На додачу до "ворога Росії" тепер мені заборонили в'їзд до Росії на 50 років. До 2072 року. До моїх 89 років. Так що лише на пенсії буде шанс зняти дикі племена в болотах Підмосков'я. Чекаємо на кримінальні справи", - відреагував ведучий.

За Комарова словами, на території РФ він востаннє був 15 років тому. Тож після заборони йому тепер "доведеться" їздити до країн Європи, а не Росії.

"Ідіоти, немає слів. Я не був у Росії від 2005-2006 року приблизно, подивіться у своїх базах. Не їздив, не їздив, і ось заборонили їздити. Доведеться за безвізом лоукостом за 20 євро літати до Мілана, Парижа та Барселони замість відпочинку в Тамбові, Саратові та Саранську, які так і не побачу", - зазначив ведучий.

Нагадаємо, ексведучому шоу "Орел і Решка", українському блогеру Антону Птушкіну також заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

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