Дмитро Комаров на тлі чуток про розлучення відповів, куди зник з публічного життя

Вже сьогодні, 28 лютого, о 20:00 на "1+1 Україна" відбудеться прем’єра "Світу навиворіт. Україна".

У новій експедиції Дмитро Комаров шукатиме відповідь на запитання: у чому джерело сили українців. У студії "Сніданку з 1+1" мандрівник розповів про одну з найекстремальніших експедицій на острів Зміїний та розкрив секрети знімань найвідомішого тревел-проєкту.

У традиціях "Світу навиворіт" команда покаже місця, які зазвичай залишаються поза увагою, і куди важко дістатися. Так, у першому випуску глядачі побачать острів Зміїний – стратегічний об'єкт, що має величезне значення для України. Під час експедиції команда стикалася з численними викликами.

Прем'єра "Світ навиворіт. Україна" / Фото: прес-служба каналу "1+1"

"Ми вирушили туди взимку – уявіть собі шторм у Чорному морі. Хвилі сягали півтора-двох метрів, і нам ще пощастило. Катер підстрибує, є ризик опинитися в крижаній воді, а хребет зазнає сильного навантаження. Навіть сама дорога – небезпечна і виснажлива. А на місці – загроза від ворожих безпілотників, авіації. І водночас острів Зміїний живе своїм життям", – поділився зірка.

Прем'єра "Світ навиворіт. Україна" / Фото: прес-служба каналу "1+1"

У новому сезоні Дмитро Комаров покаже життя українців, яке триває навіть під час війни. Він відвідає різні регіони, зокрема прифронтові міста, де покаже історії людей.

В інтервʼю "Сніданку з 1+1" Дмитро Комаров на тлі чуток про зміни в особистому житті також прокоментував, чому зараз не веде соціальні мережі. Він зазначив, що в умовах війни їхнє значення значно зменшилося. Мандрівник акцентував, що його увага зараз повністю зосереджена на зніманнях "Світ навиворіт. Україна".

Не пропустіть прем'єру нового сезону "Світу навиворіт. Україна" вже 28 лютого на "1+1 Україна".

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