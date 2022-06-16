Дмитро Комаров назвав суму, яку їм з Вакарчуком вдалося зібрати для ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знаменитості активно долучилися до збору коштів для українських захисників.

Зокрема, збором займаються й ведучий Дмитро Комаров та український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Знаменитості збирали кошти задля того, аби купити безпілотник для ЗСУ. Загалом, Вакарчук та Комаров накопичили один мільйон гривень.

"Гроші на безпілотник для 92-ї бригади зібрано. Один мільйон гривень. Поїхали далі. Дякую кожному, хто причетний", - зазначив Комаров.

Дмитро Комаров і Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/komarovmir

До слова, знаменитості не збираються на цьому зупинятися. Вони й надалі допомагатимуть українським захисникам, які героїчно борються з російськими окупантами.

Нагадаємо, від початку війни Святослав Вакарчук їздить містами України та виступає для ЗСУ, аби підтримати бойовий дух солдатам.

А Дмитро Комаров їздить містами, де велися активні бойові дії, та показує, які звірства чинять російські окупанти.

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