Дмитро Комаров підтвердив розлучення з дружиною і вперше назвав причину

Український журналіст та ведучий проєкту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров офіційно підтвердив розлучення з дружиною Олександрою Кучеренко.

Новини про розірвання шлюбу ведучий прокоментував в Instagram. Дмитро Комаров говорить, що рішення було спільним. Пара подала заяву про розірвання шлюбу через РАЦС і розлучається мирно та без скандалів. Дмитро Комаров запевнив, що залишається з Олександрою в чудових стосунках, але вже не сімейних, а приятельських.

"Так, ми розлучаємось. Ні, ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сім'ї, яку нам не вдалося зберегти. Але ми залишаємось друзями, не припиняємо спілкування, у нас все ок з людськими стосунками. Просто тепер – вони не сімейні", - прокоментував журналіст.

Дмитро Комаров з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/aakucherenko

Щодо причин розлучення, то Дмитро Комаров спростував плітки в Мережі про зради та обмани. Ведучий лиш коротко зазначив, що в сім'ї бувають сварки та непорозуміння, утім зазвичай пари знаходять спільну мову. Судячи зі слів журналіста, в їхньому випадку проблеми виявилися надто серйозними. Тож, Дмитро Комаров радить обговорювати всі негаразди та не мовчати, аби не довести ситуацію до розлучення.

"Що тут важливо сказати ще? Ось давайте дуже чесно і по-людськи. В кожній родині є свої суперечки, непорозуміння, сварки. Це нормально. Але відчувайте, ідентифікуйте момент, коли в парі починаються перші натяки вже на серйозні непорозуміння. Не впускайте час, поки ситуація не стала невиправною. Обов'язково розмовляйте одне з одним, обговорюйте, не мовчіть. Довести ситуацію до розлучення – це дуже погано. І розлучення – це погано. Бережіть свої родини і почуття", - додав журналіст.

Дмитро Комаров з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/komarovmir

Зазначимо, Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко познайомилися 2016 року на конкурсі "Міс Україна". Стосунки пари зав'язалися вже після проєкту. Знаменитості одружилися 2019 року в Києві, а згодом повінчалася у православному храмі в Єрусалимі. Наприкінці 2024 року в Мережі почали ширитися плітки про їхнє розлучення, які, на жаль, виявилися правдивими.

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