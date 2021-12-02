Дмитро Комаров побуває на еквадорському родео з розлюченими биками і спробує осідлати ламу

У новому випуску "Світу навиворіт" на ведучого чекають цікаві пригоди.

У суботу, 4 грудня, о 18:30 на 1+1 на телеглядачів чекає новий випуск "Світу навиворіт" про Еквадор, в якому Дмитро Комаров побуває на еквадорському родео і побачить найнезвичайніші стрибки в Андах на висоті 4000 метрів.

Команда проєкту залишає джунглі і вирушає до Анд, щоб дізнатися, як живуть місцеві ковбої чаграс. Ці люди – найкращі наїзники Еквадору та приборкувачі лютих бугаїв.

пресслужба каналу "1+1"

Чаграс живуть на так званих "асьєндах" або фермах, де розводять велику рогату худобу. Тільки тварини тут незвичайні. Чаграс розводять бугаїв породи "Браво", які відрізняються особливою агресивністю та силою. Тому справлятися з ними потрібно дуже обережно, адже бик може напасти будь-якої миті. Крім того, тварини тут не живуть у стійлах, а перебувають на вільному випасі, поки людям не потрібно буде знову загнати їх з пасовищ у загін. Це і є найнебезпечніша частина роботи чаграсу. Ковбої вирушають на родео, де просто на скаку майстерно заганяють худобу за допомогою ласо.

пресслужба каналу "1+1"

"Здичавілий на вільному випасі бик може знести людину разом з конем. Тому чаграс має працювати дуже злагоджено. Їм потрібно бути першокласними наїзниками та чудово розуміти звички тварин", - розповів Дмитро Комаров.

Ведучий побуває на справжньому еквадорському родео разом із чаграс, дізнається, як вони живуть і навіщо на зустріч із розлюченим биком беруть гітару.

Далі команда "Світу навиворіт" вирушить на ще одну яскраву подію в еквадорських Андах – стрибки на ламах. Цей чемпіонат сміливо можна назвати одним із найнезвичайніших стрибків світу, адже наїзники тут – діти.

пресслужба каналу "1+1"

"Раз на рік тисячі жителів місцевих корінних громад індіанців в Андах збираються на легендарні стрибки Ламінгатас. І хоча учасникам лише від 4 до 12 років, це далеко не безневинна дитяча розвага. Тут усе по-дорослому. Малята в азартній боротьбі змагаються за звання найкращого наїзника і носяться на ламах зі швидкістю до 60 км на годину. Вони запросто можуть обігнати автомобіль у міському потоці, при цьому вони мають повну відсутність захисту – шоломів, наколінників та будь-якої страховки", - поділився Дмитро.

Дмитро Комаров познайомиться з маленькими чемпіонами та покаже, як вони готуються до змагань. Окрім того, телеведучий спробує і сам осідлати ламу.

Чи зможе Дмитро Комаров впоратися з ламою і як сміливі та незворушні ковбої чаграс підкорюють величезних бугаїв – дивіться у новому випуску "Світу навиворіт" цієї суботи, 4 грудня, о 18:30 на 1+1.

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