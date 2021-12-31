Дмитро Комаров показав красуню-дружину, яка прилетіла до нього на інший кінець планети

Дмитро Комаров показав красуню-дружину, яка прилетіла до нього на інший кінець планети

Подружжя разом відсвяткує Новий рік.

Автор та ведучий проєкту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров навіть на новорічні свята перебуває у відрядженні.

Однак це не завадить йому разом з дружиною, ведучою Олександрою Кучеренко провести Новий рік разом. Так, як розповів Дмитро у себе на сторінці в Instagram, аби разом зайти у 2022-й, кохана дружина прилетіла до нього. Однак, де саме перебуває подружжя, поки таємниця.

Судячи з фото, яким Комаров поділився у фотоблогу, вони перебувають у якійсь теплій країні:

Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров / instagram.com/komarovmir

"Знайде мене в будь-якій точці планети, де б я не працював. Олександра прилетіла. Будемо разом на Новий рік. Усіх з наступаючим! Всім кохання!" – підписав фото Комаров.

Своєю чергою, фани зізналися, що дуже захоплюються та надихаються парою Олександри та Дмитра: "дружина – красуня, ведучий душевний, справжній. Без прикрас. З Новим роком, з новими успіхами", "дружина декабриста! З наступаючим вас!", "як добре, що твоє щастя прилетіло до тебе на крилах вашого кохання! Щастя вам, щастя, і ще раз щастя".

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