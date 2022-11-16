Дмитро Комаров показав моторошне фото з російською ракетою на кухні житлового будинку на Харківщині

Ведучий та волонтер Дмитро Комаров звернувся до українців з проханням донатити на морські дрони, які допоможуть зменшити кількість ракет по наших містах.

На сторінці в Instagram Комаров розмістив моторошний кадр, який зробив в одному з житлових будинків на Харківщині. На знімку Дмитро стоїть на стільці на кухні, а поруч з ним лежить хвостова частина від російської ракети "Смерч". На жаль, такою сьогодні є реальність багатьох українців.

Дмитро Комаров / Фото: instagram.com/komarovmir

Ведучий зауважив, що вчорашній ракетний обстріл росією України був здійснений, в основному, з моря. Як і більшість ракет, які росія випускає з кораблів в бік нашої країни.

"Вчора більшість російських ракет було запущено з кораблів, що базуються у Чорному та Каспійському морях. Більшість з тисяч ракет, запущених по Україні від 24 лютого, також вилетіли з кораблів. Немає сумнівів, що росія продовжить битися з підстанціями і подавати відключення світла, ніби військові перемоги. Чи лякає це нас? Ні. Ми давно готові до такого сценарію. Чи чесний це бій? Ні. Чи буде Україна вживати адекватних заходів? Так. Пам'ятаєте, як наші морські дрони нейтралізували ворожий корабель "Адмірал Макаров"? Щоб зменшити кількість ракет по наших містах – морські дрони важливі. І сьогодні кожен охочий може приєднатися до державної ініціативи UNITED 24 та зробити свій внесок у перший у світі український флот морських дронів", - наголосив Комаров.

Ведучий також вказав сайт, де кожен охочий може долучитися та задонатити на морські дрони:

"Чим більше дронів, тим більше російських кораблів підуть у відомому напрямку, разом зі своєю країною вкотре пробивши дно. А до нас полетить менше ракет. Рухаємось у бік перемоги", - додав Комаров.

Нагадаємо, що днями Дмитро Комаров потрапив під ворожий обстріл у Херсоні. Після звільнення міста від російських окупантів журналіст поїхав туди. Ведучий побував на Антонівському мості і поспілкувався з родиною, яка живе поруч. За дві години окупанти відкрили вогонь по українському місту.

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