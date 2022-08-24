Дмитро Комаров показав, на що витратив гроші з продажу свого унікального авто

У липні ведучий Дмитро Комаров продав свій унікальний автомобіль за один мільйон гривень та пообіцяв витратити гроші на допомогу ЗСУ.

Загалом, знаменитість так і зробив. Усі кошти, виручені на аукціоні, ведучий вклав у купівлю автівок для українських захисників, які нині вкрай необхідні на фронті.

Весь транспорт Комаров доставляв з Латвії – це понад 20 пікапів, джипів та мікроавтобусів. Дмитро хвилювався, що не встигне до Дня Незалежності доправити до України таку велику партію автівок, та волонтери допомогли це зробити.

"Спеціально до Дня Незалежності ми доставили із Латвії партію машин для ЗСУ – понад 20 пікапів, джипи, мікроавтобус. Я хвилювався, коли вся ця партія вже стояла в Європі і "підтискали терміни". Здавалося, що встигнути неможливо. Але допомогла єдність – на перше прохання знайшлися волонтери, які допомогли організувати найскладнішу логістику та за кілька днів доставити всю колону", - зазначив ведучий.

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До речі, авто купували не лише за гроші, виручені з продажу автівки. Ведучому допоміг його кум – бізнесмен Сергій, який додав власні кошти.

"Я продав своє авто на аукціоні за мільйон гривень та збирався купувати пікапи. Розповів про це своєму куму Сергію, і він одразу ж сказав, що хоче додати гроші і також бере участь", - поділився Комаров.

Та й купувати автівки і Дмитру, і Сергію допомогли українці, які нині перебувають у Латвії та від 2014 року доставляють транспорт на фронт. Вони шукали авто, перевіряли на СТО, в разі потреби ремонтували та фарбували.

"За 1,5 місяця вони намотали Європою тисячі кілометрів, особисто обирали та діагностували кожну машину, везли на СТО, упорядковували, фарбували. Вчора, коли ми зібралися у Нетішині зустріти колону, мене переповнювала гордість за українців. Неймовірний ступінь доброти та здатність організувати взаємодопомогу, безкорисливо та щиро", - зазначив Комаров.

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