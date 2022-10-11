Дмитро Комаров пояснив, чому Росія тероризує мирне населення: "Найганебніший спосіб ведення бою"

Український журналіст та ведучий проєкту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров поїхав на місця у Києві, куди влучили російські ракети.

У своєму Instagram знаменитість опублікував відео, де показав наслідки ворожих обстрілів. Ведучий не зміг стримати емоцій та прокоментував дії країни-агресорки.

За словами Дмитра, навіть у веденні війни є свої правила. Росія їх всі порушила. Замість того, аби вести війну на полі бою, РФ тероризує мирне населення.

"У всьому, що оточує нас, є правила. Навіть у злочинних угрупованнях є правила та принципи. Війна – не виняток, у ній є правила. Росія їх порушувала. Війна має відбуватися на полі бою, у зоні бойових дій. Не впоравшись у чесному бою, Росія винесла війну за поле бою та перенесла у мирні міста. Війна війною, але до чого тут житлові квартали, дитячі майданчики, туристичні об'єкти, парки, офіси, прогулянкові зони? Чому поранено чи вбито тих, хто йшов вулицею чи проїжджав перехрестя в машині? Це найнижчий, нелюдський, найганебніший спосіб ведення бою", - висловився ведучий.

Комаров зазначив, що Росія не вміє воювати на полі бою. Країна-агресорка розуміє що програє у цій війні, тому тероризує мирне населення.

"На жаль, Росія не вміє чесно воювати, а здатна лише підло закидати мирні міста ракетами, вбивати та калічити звичайних людей. А у своїх новинах брехати та назвати це "військовими об'єктами", - додав Комаров.

Ведучого також обурила реакція росіян на вбивства українців.

"Ще дивує, що найбільша частина населення Росії стала душевнохворою. Росіяни, запитання – чим вам не догодив дитячий майданчик у парку Шевченка? Який там військовий об'єкт знищено? Які "нацисти та найманці" грали в пісочниці, змусивши вашу армію відправити в пісок багатомільйонну високоточну ракету? Так ось, які у мене почуття після того, що побачив за день? Головне – зневага. Я не поважаю вас, росіяни. Я зневажаю ваш уряд та армію. Я зневажаю кожного з вас, хто радий цій війні", - висловився ведучий.

Читайте також: