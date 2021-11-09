Дмитро Комаров показав VIP-вагон у поїзді Київ-Одеса, квиток у якому вартує 24 тисячі

Ведучий порівняв інтер'єр у вагоні з Версалем.

Ведучий та автор проєкту "Мандруй Україною" Дмитро Комаров у новому випуску програми показав український вагон преміум-класу.

Саме у ньому Комаров вирушив до Одеси з Києва. Цей вагон розташований у звичайному поїзді "Укрзалізниці", проте коли потрапляєш туди, наче опиняєшся у паралельній реальності. Тут все дорого-богато. Весь вагон обшитий деревом та оздоблений позолотою.

instagram.com/komarovmir

instagram.com/komarovmir

Вагон вміщує величезну спальню, повноцінний санвузол з туалетом, душовою кабіною, і, що головне, гарячою водою! Тут є кухня з електроплитою, кавоваркою, духовкою, мікрохвильовкою та великим холодильником.

instagram.com/komarovmir

Як зізнався Комаров, у нього склалося враження, "ніби потрапив не до східного експресу, а, як мінімум, до Версалю".

Квиток до такого вагона коштує 24 тисячі гривень, у ньому можуть вміститися вісім осіб. Окрім спальні там також є два купе. Якщо ви не хочете готувати вечерю самостійно, ви зможете замовити її у провідників.

До речі, провідники зазначили, що цей вагон призначений не лише для VIP-клієнтів. Часто компанії повісім осіб скидаються і мандрують цим потягом. З людини виходить по три тисячі гривень.

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