Дмитро Комаров показав, які "сюрпризи" на Харківщині залишили окупанти місцевим

Ведучий Дмитро Комаров поїхав до населених пунктів Харківської області, які нещодавно українські захисники звільнили від окупантів.

Загалом, загарбники планували встановили "руський мир". Від початку повномасштабної війни місцеві були вимушені жити у жахливих реаліях. Утім, на початку вересня ЗСУ вигнали окупантів з Харківщини.

Дмитро Комаров на Харківщині / Фото: instagram.com/komarovmir

"Росіяни запускали окупаційну владу у всіх сферах життя, перефарбували багато в триколор, розвісили борди "росія назавжди", завозили до магазинів "сосиски ЛНР", "московський майонез", російські напої. Йти не збиралися. А звичайні українці були змушені жити, приймати нав'язані правила. На тих, хто був не згоден, чекали тортури", - розповів страшні реалії Комаров.

Утім, загарбники злякалися контрнаступу ЗСУ та ганебно тікали. Як розповіли Комарову місцеві, вони навіть намагалися вдавати з себе цивільних.

Дмитро Комаров на Харківщині / Фото: instagram.com/komarovmir

"Вони роздягалися до трусів, кидали форму і ховалися у підвалі. Але так у трусах їх у полон і брали", - розповідають мені мешканці деокупованих територій Харківщини про втечу росіян. Вони зіткнулися з контрнаступом, відбити який фізично не могли", - зазначив ведучий.

Загалом, "руський мир" з Харківщини пішов. Утім, окупанти залишили місцевим небезпечні "сюрпризи" – замінували територію. Тож Комаров закликав мешканців звільнених територій бути уважними та берегти себе.

"Важливо! Підступне дистанційне мінування пелюстками за допомогою ракет. Передайте всім друзям та знайомим у деокупованих населених пунктах. Такі міни взагалі непомітні, особливо у траві. Особливо стежте за дітьми!" – закликав місцевих Комаров.

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