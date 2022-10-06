Дмитро Комаров показав, з чим окупанти приїхали на війну: дерев'яні автомати та навчальні гранати

Так, Дмитро Комаров, який їздить на звільнені від російських окупантів території України і фільмує це все на камеру, показав, з якою зброєю російські загарбники прийшли на українську землю.

На сторінці в Instagram Комаров розмістив декілька світлин, на яких тримає у руках навчальні патрони, дерев'яні "Калаші" та навчальні гранати:

Дмитро Комаров / Фото: instagram.com/komarovmir

"Коротше, "друга" армія світу. На позиціях Росії - телефон ТА-57 року випуску, озвученого в назві. Навчальні 30-мм патрони у великій кількості. Навчальні дерев'яні (!) Калаші, навчальні гранати. І багато іншого навчального. Очевидно: "воїни" приїхали на війну вчитися, не маючи навіть елементарних навичок. Навчалися просто в полях. Вчилися погано. Були відраховані. Очікується новий набір мобілізованих військових учнів", - прокоментував кадри Комаров.

Дмитро Комаров / Фото: instagram.com/komarovmir

Дмитро Комаров / Фото: instagram.com/komarovmir

Своєю чергою, підписники сторінки журналіста висловили свої думки з цього приводу: "Ой бо! Ну, хоч унітази навчились красти", "новий набір теж незабаром запакують по пакетиках і відправлять додому, обмінювати на "Ладу", "А тих, хто ну дуже погано навчався, наші ЗСУ залишили на другий рік".

Нагадаємо, що нещодавно Дмитро Комаров разом з другом придбав 22 авто для військових на передову. Щоб переправити машини з Латвії, долучилося багато волонтерів: і іноземців і українців.

Дмитро Комаров придбав 22 авто для військових: як їх тестували у Латвії

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